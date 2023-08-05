Движение на Крымском мосту остановили на фоне сообщений о взрыве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Граждан призывают сохранять спокойствие.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в заявлении.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что, по предварительным данным, в Керченском проливе происходит атака водных дронов. Канал написал, что произошло уже не менее двух взрывов в районе Крымского моста. Минобороны России и местные власти пока не комментировали ситуацию.

Причины остановки движения транспорта не называются. Ранее в оперативном Telegram-канале появилась информация, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам. О перекрытии движения на объекте сообщалось и вечером 31 июля. До этого мост через Керченский пролив закрывали 27 июля, 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что Служба безопасности Украины была причастна к обеим атакам на Крымский мост. Они произошли 8 октября 2022 года и 17 июля 2023.