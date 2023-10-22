На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Крымском мосту было временно перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога. Он разместил видео с инструкцией для жителей о мерах безопасности при нахождении дома и в укрытии.

В 16:37 мск Развожаев написал, что воздушная тревога в Севастополе отменена. По его словам, появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использованием военными средств маскировки. Развожаев добавил, что это абсолютно безопасно.

Утром 22 октября движение по Крымскому мосту в сторону Керчи было временно перекрыто. Примерно через час мост вновь открыли для автотранспорта.

14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью восстановлен после июльской атаки ВСУ, ударивших по переправе морскими дронами. Работы были завершены на 18 дней раньше намеченного срока. Они заняли менее трех месяцев, после чего движение было вновь запущено по всем четырем полосам.