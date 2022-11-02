Движение гражданского транспорта через Днепр остановили Администрация Херсонской области сообщила о прекращении движения гражданского транспорта через Днепр

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Движение гражданских транспортных средств через Днепр остановлено из-за завершения вывоза жителей с правобережья Херсонской области, сообщила администрация региона в Telegram-канале. Отмечается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда.

Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу, — говорится в заявлении.

Отмечается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Исключения касаются транспортных средств коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территории региона началась эвакуация жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Впоследствии жителей Каховского района Херсонской области призвали в срочном порядке покинуть населенные пункты из-за высокого уровня военной угрозы. По информации властей, с 6 ноября в районе проведут принудительную эвакуацию. Местных жителей попросили взять с собой документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. В администрации добавили, что для эвакуации гражданам необходимо проследовать в специально отведенные для этого пункты.