Движение электропоездов через Крымский мост возобновлено

Фото: Информационный центр «Крымский мост»

Движение электропоездов по Крымскому мосту возобновили, сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика. В агентстве уточнили, что электрички будут ходить по «усиленному» графику выходного дня для снятия нагрузки с паромной переправы. Напомним, что 8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв.

Движение электропоездов через Крымский мост возобновлено, — сказано в сообщении.

Пресс-служба «Южной пригородной пассажирской компании» (ЮППК) сообщает, что первый пригородный поезд «Ласточка» проехал из Керчи в Анапу по Крымскому мосту. На нем, как уточняет РИА Новости, проехали около 100 пассажиров. Движение «Ласточек» по транспортному объекту Крыма будет совершаться каждый день, пояснили в агентстве.

Первый поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции «Керчь-Южная» в 06:33 и в 09:06 прибыл в Анапу. В обратном направлении аналогичный поезд отправился в 08:48, он прибудет в Керчь в 11:05. На первом поезде проехало около 100 пассажиров, — рассказали в ЮППК.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября. Он отметил, что все работы по восстановлению моста планируется завершить в течение месяца-полутора.