Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, уведомила пресс-служба переправы. Оставшихся на мосту просят сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — заявили в пресс-службе переправы.

Ранее Telegram-канале BRIEF написали о работе ПВО в районе Керченского пролива. Кроме того, канал сообщил о звуках взрывов у юго-востока Крыма и Новороссийска. Местные власти и Министерство обороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Telegram-канал SHOT также написал, что в районе Новороссийска в Краснодарском крае прогремел взрыв. Telegram-канал уточнил, что, по предварительным данным, сработала система ПВО. Минобороны РФ и местные власти информацию еще не прокомментировали. Местные жители рассказали SHOT, что приблизительно 15–20 минут назад был слышен громкий взрыв над городом, от которого затрясло окна. Также канал сообщил о массовой атаке дронов на Крымский полуостров.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымом. В Министерстве обороны РФ отметили, что попытка атаковать полуостров была пресечена около 17:20 мск.