Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта, сообщила пресс-служба переправы. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметила пресс-служба.

Ранее на Крымском мосту дважды за сутки перекрывали движение автомобильного транспорта. Первый раз данные о закрытии переправы появились в 18:10 мск, работа моста возобновилась спустя почти час. Причины остановки движения автотранспорта по Крымскому мосту объявлены не были.

До этого временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено. Причины решения не назывались. При этом с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не возникало.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в ноябре заявлял, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023, а дальше будет «больше сюрпризов». По его словам, Крымский мост «обречен».