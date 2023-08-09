Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Республика Крым». Причины перекрытия на данный момент неизвестны, находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие.

Авторы канала также опубликовали памятку для водителей, где описаны действия при сигнале тревоги на мосту. Так, им рекомендуется оставаться в машине, не осуществлять съемку на месте и быть предельно внимательными. Если водитель оказался на мостовом переходе, ему следует прислушиваться к указаниям громкоговорящей связи, не совершать опасных маневров и двигаться в сторону выезда. В зоне досмотра нужно убедиться в том, что все пассажиры вернулись в автомобиль, и по указанию сотрудников транспортной безопасности направиться в безопасное место.

Ранее сообщалось, что вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Мост был перекрыт в 22:15. Это произошло из-за того, что в акватории Черного моря обнаружили подозрительный предмет, похожий на катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности. Движение возобновили в 23:31.

До этого вечером 6 августа на Крымском мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка. Всего в ней находилось 411 автомобилей, время в пути в сторону Крыма составляло не менее двух часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.