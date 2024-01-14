Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту было временно приостановлено вечером 14 января, соответствующее сообщение появилось в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к объекту. Ограничение продлилось порядка 12 минут.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорилось в сообщении от 22:17 мск.

В 22:29 появилась информация о том, что ограничение на проезд автомобильного транспорта снято. Причины перекрытий не указаны.

До этого о временном перекрытии движения на мосту сообщалось в ночь на 6 января. Причины введения ограничений не уточнялись. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, советовали сохранять спокойствие.

Ранее аналогичные ограничения были введены 29 декабря. Причины введения ограничений тогда тоже не раскрывались. Гражданам в зоне досмотра было рекомендовано сохранять спокойствие и следовать всем указаниям сотрудников органов транспортной безопасности. Днем ранее на переправе наблюдалась очередь из автомобилей. В пробке, образовавшейся со стороны Керчи, стояли не менее 50 машин.