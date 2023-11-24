Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщили в инфоцентре переправы в Telegram. Водителей, которые оказались на мосту или в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — заявили в инфоцентре.

Недавно глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что альтернативным маршрутом Крымскому мосту может стать новая железная дорога от Ростова-на-Дону. По его словам, проект строительства предполагает, что железнодорожные пути пройдут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом уже стартовало. Он отметил, что дорога будет способствовать экономическому развитию области. Балицкий добавил, что существующая дорога, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху, уже устарела и к тому же подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Балицкий добавил, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды, угля.