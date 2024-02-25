Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали

Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

Вечером 24 февраля перекрывалось движение по Крымском мосту, такие данные следуют из публикаций Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Там призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Выйдя на мост и досмотра, просим сохранить спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении, опубликованном в 23:18.

Через десять минут движение было восстановлено.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Крымский мост нужно беречь как зеницу ока на фоне угроз командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы нанести новый удар по переправе. Парламентарий добавил, что спецслужбы Украины не собираются отказываться от планов вывести из строя мост через Керченский пролив.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков рассказывал, что сообщения о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост могут считаться элементом пропаганды. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ принимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства.