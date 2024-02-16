Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте. Сообщение было опубликовано в 12:58 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Согласно последним сообщениям информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон переправы не наблюдалось.

Последний раз движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив было перекрыто ночью в среду, 14 февраля. Соответствующее сообщение было опубликовано в 02:12 мск. Через полчаса движение транспортных средств по объекту было приведено в штатный режим.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Крымский мост нужно беречь как зеницу ока на фоне угроз командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы нанести новый удар по переправе. Парламентарий добавил, что спецслужбы Украины не собираются отказываться от планов вывести из строя мост через Керченский пролив.