Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщили в пресс-центре переправы. Сотрудники попросили сохранять спокойствие водителей, которые оказались на мосту или в зоне досмотра.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметила пресс-служба.

Ранее на Крымском мосту дважды за сутки останавливали движение автомобильного транспорта. Первый раз данные о закрытии переправы появились в 18:10 мск, работа моста возобновилась спустя почти час. Причины остановки движения автотранспорта по Крымскому мосту объявлены не были. Не исключено, что закрытие проезда было связано с разбушевавшимся штормом, который ранее обрушился на полуостров.

Зарубежные журналисты ранее сообщила о возможном строительстве альтернативы Крымскому мосту. Эксперты утверждают, что под Керченским проливом может быть построен подводный тоннель, который будет стоить несколько миллиардов долларов, а участие в строительстве могут принять китайские специалисты. Позднее в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что данная информация не имеет под собой никаких оснований.