Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Движение машин по Крымскому мосту через Керченский пролив временно перекрыли, передал Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к переправе. Владельцев транспортных средств призвали следовать указаниям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что желание ВСУ обстрелять Крымский мост является «статусным моментом» для Украины. Для Киева этот объект является символом «абсолютно новой России», поэтому власти готовы потратить на эту атаку все свои ресурсы, добавил он.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание, что Вооруженные силы Украины могут готовить нападение на Крымский мост в период майских праздников. По его словам, для уничтожения переправы Киеву потребуется 20–30 точных попаданий дальнобойными ракетами, что для украинских военных почти нереально. Российские радиолокационные станции находятся в полной боевой готовности и любой удар Украины будет отражен, констатировал Матвийчук.