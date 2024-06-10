Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение по транспортному переходу через Керченский пролив возобновлено. Ранее его перекрывали в 01:09 мск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — говорится в сообщении, опубликованном в 01:56.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США заметили 5 июня примерно в 170 км от Ялты. По данным ресурса Flightradar24, дрон с позывным Forte12 двигался в западном направлении. Согласно онлайн-карте, БПЛА вылетел с авиабазы на Сицилии.

О появлении беспилотника Global Hawk в небе над Черным морем недалеко от Сочи также сообщалось в конце мая. Как следовало из информации сервиса Flightradar24, БПЛА взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Беспилотник заметили у побережья Краснодарского края и Крыма.

До этого стало известно, что принадлежащий ВС США беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper вынужденно совершил экстренную посадку после потери связи на плановых учениях в Польше. Польский военный штаб уточнил, что аварийное приземление произошло около города Мирославец. Кроме того, Telegram-канал «Военная хроника» писал, что беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.