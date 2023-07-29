Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыли

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает Telegram-канале «Крымский мост». По данным канала, к 23:00 28 июля очередей на подъезде к пунктам досмотра со стороны Керчи и Краснодарского края не наблюдалось.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — подчеркивается в сообщении.

Крымский мост в середине июля был атакован двумя морскими беспилотниками. Из-за повреждений организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе, из-за чего движение порой приостанавливают. Подобные меры носят временный характер. В последний раз мост закрывали 27 июля. 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.

Ранее сообщалось о начале работы нового участка альтернативного маршрута в Крым. Движение на нем контролируется военной полицией и подразделениями Росгвардии. Пропускные пункты работают в штатном режиме. На оборудованном участке осуществляется транзит как легковых, так и грузовых автомобилей.