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Движение авто по Крымскому мосту приостановили

Движение авто по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. О причинах такого решения, и, когда движение возобновится канал не указывает.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто, — говорится в сообщении.

14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью восстановили, движение автотранспорта производится по четырем полосам. Работы завершились на 18 дней раньше намеченного срока. На восстановление обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло порядка 360 тонн асфальтобетона.