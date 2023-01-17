Машинам разрешили проезд по Крымскому мосту раньше срока Минтранс сообщил о досрочном возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту

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Крымский мост, Крым

Автомобильное и автобусное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтно-восстановительных работ, возобновлено раньше запланированного срока, сообщил Минтранс РФ.

Сегодня в 16:50 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении.

В Минтрансе ранее рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, надвижка еще двух запланирована на февраль. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.