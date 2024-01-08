Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik подожгли В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова

Фото: vk.com/trobarbarossa

Трофим Татаренков

В Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова, сообщил он сам РИА Новости. Злоумышленники обложили вход в жилище шинами, досками и бросили бутылку с зажигательной смесью. Журналист уверен, что за этим стоят украинцы.

У этой истории украинский след <...>. Это плановая, системная работа. Они думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, но они ошибаются. Мы работали, работаем и будем работать, — подчеркнул он.

Радиоведущий рассказал, что в момент поджога в квартире никого не было, однако горел свет, что было видно с улицы. Он считает, что расчет был именно на то, чтобы были жертвы. Благодаря бронированной двери в квартире повреждений нет.

Инцидент произошел вечером 7 января. Соседка заметила огонь и вызвала МЧС. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

В конце декабря в Петербурге задержали как минимум троих человек, подозреваемых в поджогах автомобильных покрышек в парадных в разных районах города. В одном из случаев это были 16-летние подростки, в другом — 34-летний петербуржец. В результате их действий помещения окутывал черный едкий дым. В один из дней на это в полицию пожаловались сразу несколько жильцов.