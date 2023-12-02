Две женщины упали в мазутную яму в Башкирии Две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной в Башкирии

Фото: t.me/goskomitet_rb_po_chs

Две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной в Баймакском районе Башкирии, сообщил госкомитет республики по ЧС. Одну из них спасли, вторая скончалась.

Три человека на автомобиле возвращались рано утром домой и решили по неизвестным причинам заехать на территорию заброшенной котельной. Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей, — говорится в сообщении.

По данным госкомитета, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Первая пострадавшая была извлечена и с сильным переохлаждением передана медикам. Вторая женщина также были извлечена из ямы и госпитализирована. Она была полностью в мазуте и позднее скончалась.

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