Две женщины скрутили конфликтного лыжника в Новосибирске

Фото: Jon Olav Nesvold/Global Look Press

Две жительницы Новосибирска, выгуливавшие собак в парке имени Академика Синягина, скрутили лыжника, вступившего с ними в конфликт. Одна из них рассказала «КП-Новосибирск», что мужчина вел себя неадекватно, несколько раз толкнул их, а потом отобрал телефон, когда пострадавшая хотела заснять инцидент на видео.

Мы шли по тропинке, по которой ходят пешком. Лыжня находится дальше, и ее завалило снегом: в ночь на 1 марта был сильный снегопад. Слышим — сзади бежит лыжник. Мы отошли в сторонку, и тут я почувствовала удар в спину, под лопатку. <...> Третий круг он бежал уже нам навстречу со словами: «Вы что лыжню портите?» Развернувшись, я достала телефон и решила на всякий случай включить съемку, — рассказала женщина.

Лыжник отобрал у женщины телефон и попытался уехать, но врезался в сугроб. Тогда две подруги скрутили мужчину и вернули гаджет. Пострадавшая отметила, что лыжник разбил ей губу.

Я набрала мужу. Лыжник услышал и говорит: «Я считаю до трех. Если не отпустите, я вас сейчас убью». Муж мне говорит по телефону: «Вызывай полицию». Но пока решали, что с ним делать, он встал, толкнул меня так, что я аж в сугроб улетела, и сразу в лес. Только пятки засверкали. Кричал напоследок, что сейчас ствол возьмет и вернется, — рассказала женщина.

Когда в парке появился муж пострадавшей вместе с сотрудниками ДПС, лыжник скрылся в лесу. Женщина отнесла заявление в полицию, а позже с заявлением к правоохранителям обратилась и ее подруга — мужчина начал угрожать ей и караулить у подъезда.

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