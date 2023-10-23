Пожилая женщина погибла при обстреле поселка в ДНР со стороны ВСУ Кулемзин: пожилая женщина погибла при обстреле ВСУ поселка в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Пожилая женщина погибла в результате обстрела поселка Октябрьский Рудник в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Еще трое местных жителей получили ранения, добавил он. По словам градоначальника, обстрел велся по частному сектору, повреждены дома по улицам Абросимова, Чехословацкой, Автострадной и Колхозному проспекту.

В результате обстрела Куйбышевского района по улице Чехословацкой погибла женщина 1951 года рождения, — написал глава администрации.

По информации мэра, среди пострадавших мужчины 1964 и 1995 годов рождения, а также женщина 1970 года рождения. Как отметил Кулемзин, вокруг здания управляющей компании Куйбышевского района, предположительно, обнаружены неразорвавшиеся снаряды.

Ранее в Сети распространилось видео с жителем Донецка, который едва не попал под обстрел со стороны ВСУ. Он впечатлил пользователей соцсетей своей спокойной реакцией на атаку с применением американских РСЗО HIMARS. На видео попал момент громкого взрыва. В это время пассажирка машины стала в панике кричать. Дончанин, продолжая управлять автомобилем, стал успокаивать женщину словами «я фартовый».