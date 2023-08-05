Две женщины погибли после обстрела Донецка и Горловки со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две женщины погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины Куйбышевского района Донецка и Никитовского района Горловки, сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Также ранены 10 человек в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке, всем пострадавшим оказывается медпомощь.

Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли две женщины - в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранены девять человек в Горловке, Ясиноватой, Новопетриковке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, — написал Пушилин.

Кроме того, повреждены 10 жилых домов в Горловке, Донецке и Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка.

Ранее Пушилин сообщил, что один ребенок был доставлен в больницу после обстрела ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Пушилина, ВСУ атаковали Донецк, Горловку и Ясиноватую. В результате обстрела ранения получили еще семь человек. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медучреждении, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин до этого заявил, что в результате обстрела западной части города ранения получили трое человек. Также пострадали частный и многоквартирный дома, хозяйственные постройки и автомобиль.