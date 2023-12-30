Две женщины погибли под обстрелами в Донецке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две женщины погибли в результате обстрелов столицы ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 30 декабря, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на информацию представительства республики в СЦКК. По имеющимся данным, за день город был обстрелян 23 раза.

За период с 09:00 до 21:00 30 декабря <...> территория Донецка 23 раза подверглась обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). <...> В Петровском районе погибли женщина 1960 года рождения и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются, — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Еще семь человек — четыре женщины и трое мужчин — получили ранения. В Куйбышевском районе повреждены частный дом и здание школы № 41, добавил глава городского округа.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщила, что Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на машину скорой помощи в Донецке. По информации ведомства, попавшие под удар медики ехали на вызов к пациенту. В результате атаки ВСУ ранен водитель скорой помощи и два фельдшера. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибли 14 человек, в том числе трое детей. Более 100 человек получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.