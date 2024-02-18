Две сотни пассажиров почти сутки не могут улететь в Египет из Уфы Почти на сутки задерживается вылет самолета рейса Уфа — Хургада

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В аэропорту Уфы уже почти на сутки задерживается вылет самолета до египетского курорта Хургада, передает местное издание UFA1.RU со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру. Лайнер должен был вылететь еще в 19:10 накануне, теперь же отправка намечена на 16:30 18 февраля.

На рейс зарегистрирован 191 пассажир. На время ожидания авиакомпанией пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилам, — цитирует издание сообщение прокуратуры.

При этом в Telegram-канале ведомства указано время вылета — 15:00. В любом случае сейчас самолет уже должен быть в воздухе, но вылетел ли он — неизвестно.

Также сообщается, что в аэропорт для выяснения всех обстоятельств задержки рейса выехали сотрудники прокуратуры, в том числе заместитель Уфимского транспортного прокурора. В их задачу входит контроль над тем, как аэропорт соблюдает права пассажиров и обеспечивает их едой и напитками. Причины переноски графика вылетов пока не уточняются. По данным издания, это уже третий случай серьезной задержки вылетов с декабря.

Ранее в Хабаровском крае самолет, следовавший по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, подал сигнал бедствия. Экипаж лайнера запросил экстренную посадку на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре и сел там. Причиной, по предварительным данным, стало обледенение самолета.