Две скульптуры оскорбили патриотические чувства жительницы Белгорода Жительница Белгорода пожаловалась Гладкову на скульптуры в центре города

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Улицы Белгорода

Жительница Белгорода обратилась к губернатору области Вячеславу Гладкову с жалобой на скульптуры, установленные в центре города, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1». Речь идет об инсталляции «Социальные сети», которая символизирует зависимость людей от медиа, и лестнице, по которой что-то «растеклось». По мнению женщины, композиции являются оскорбительными и не способствуют укреплению духа белгородцев.

Они оскорбляют чувства белгородцев и никак не способствуют поднятию и укреплению их духа в наше суровое военное время, не соответствуют духу и ценностям русской культуры, на основании которых в настоящее время осуществляется возрождение русской цивилизации, — заявила женщина.

Жительница Белгорода назвала скульптуры устаревшими «в идейно-смысловом, художественно-эстетическом и духовно-нравственном отношении» и попросила от них избавиться. В мэрии пообещали проработать вопрос.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде установили рекорд, организовав самый массовый в России флешмоб-инсталляцию. Мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения летчика-испытателя Героя Советского Союза Валерия Чкалова. Акция попала в Книгу рекордов России, в ней приняли участие 1027 человек.