Две штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке прорыва к окраине Вербового

Две штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке прорыва рубежа обороны на окраине Вербового Запорожской области, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, каждые два-три часа гибнут по две бригады украинских солдат, уничтожается западная техника. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Только за эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен, — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, у военнослужащих ВСУ на запорожском направлении сильнее проявляются признаки усталости. Он связывает это с увеличением интенсивности огневого поражения российских сил.

Ранее российские военкоры сообщили, что украинские военные перестали активно наступать на село Работино в Запорожской области из-за нехватки топлива. По их словам, южная часть населенного пункта остается под контролем российских сил, при этом ВСУ стали двигаться в сторону Вербового.

До этого глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что он имел в виду как раз село Работино. Однако Балицкий отмечает, что оно остается в «серой зоне», населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.