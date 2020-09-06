Две школы в Забайкалье уходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Власти сообщили о возможном закрытии мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский во Владивостоке из-за ожидаемого ветра во время тайфуна «Хайшен» 7–8 сентября.

В связи с прохождением по территории Приморского края тайфуна 7 и 8 сентября со шквалистым ветром возможно закрытие движения отдельных видов, а при необходимости и всех транспортных средств по Золотому...