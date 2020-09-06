Две школы в Забайкалье уходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Дистанционный режим обучения на срок до двух недель вводится распоряжением Роспотребнадзора в школах посёлков Новокручининский и Маккавеево Читинского района.
В этих школах выявлены два случая заражения коронавирусом. За то время, что ученики будут заниматься дистанционно, школьные помещения продезинфицируют,
Учебный процесс не пострадает. Апробация удалённого образовательного процесса нами пройдена в этом году, — подчеркнули в ведомстве.
В территориальном управлении Роспотребнадзора призвали жителей региона строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Зарегистрированы случаи, установлено медицинское наблюдение за контактными, проводится лабораторное обследование. Эти мероприятия осуществляются для активного выявления и своевременной изоляции и лечения лиц с бессимптомными формами, а также лиц, имеющих признаки заболевания. Такие мероприятия проводятся в каждом случае выявления заболевших. Но лучше их не допускать, соблюдать все санитарные требования, — добавили в организации.
Как писал NEWS.ru ранее, 6 сентября стало известно, что коронавирусная инфекция в течение 24 часов выявлена у 304,6 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса.
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