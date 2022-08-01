Две школьницы утонули в реке на Алтае

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Две школьницы утонули 1 августа в реке в Бийске, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она уточнила, что одна из погибших 2009 года рождения, вторая — 2013-го.

Сегодня, 1 августа 2022 года, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки Бия в черте города Бийска. Одна из них осталась на берегу, две других зашли в воду. В дальнейшем были обнаружены их тела с признаками утопления в воде. Спасти детей не удалось, — рассказала Антошкина.

По поручению прокурора региона Антона Германа организована проверка требований безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте.

Ранее двухлетняя девочка утонула в бассейне пансионата «Золотой слон» в Николаевке в Крыму. Ребенок поскользнулся на мокрой плитке и упал в воду. Инцидент произошел на глазах у матери. Очевидцы оперативно достали девочку из воды, но спасти ее не смогли.