Две девушки распяли щенка и вырезали у него сердце Две девушки распяли щенка в Тамбовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две девушки распяли щенка на доске и вырезали у него сердце в деревне Платоновка, Тамбовская область, передает Telegrma-канал «Подъем». Для этого живодерки использовали кусок стекла. Весь процесс они сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Отмечается, что девушка, разрезавшая щенка, живет в Москве и учится на ветеринара.

Телеканал «360tv» связался с девушкой, выступавшей оператором. Она сообщила, что автором идеи была ее подруга Арина, а щенок был рожден мертвым. Знакомые Арины подтвердили «360tv», что она не была раньше замечена ни в чем подобном. В региональном УМВД сообщили, что знают о произошедшем и выясняют все обстоятельства.

Ранее стало известно, что в центре Грозного из ведомственного автомобиля расстреляли бездомную собаку. Отмечается, что волонтёры в шоке от безнаказанности служащих, а в правоохранительных органах не комментируют ситуацию.

Инцидент произошел 28 июля в пять часов утра: пострадавшая дворняга по имени Тома, по словам местных жителей, была стерилизована, привита и чипирована, а к людям относилась вполне дружелюбно. За что полицейские расстреляли животное, неясно: на кадрах видно, как собака убежала за угол дома, после чего ее никто не видел.