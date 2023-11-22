Две школьницы покончили с собой в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две ученицы восьмого класса покончили с собой в забайкальском селе Дильдурга, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, обе девочки воспитывались в благополучных семьях.

Тело первой школьницы было найдено 17 ноября за кулисами сцены в парке Победы. Известно о проблемах в ее личной жизни — ученица страдала из-за несчастной любви.

Вторая девочка была обнаружена мертвой три дня спустя в сарае у своего дома. По словам ее опекунов, школьница говорила о своих намерениях, но никто не думал, что она действительно решится на это. В семье воспитывается еще четверо приемных детей.

Ранее в Чебоксарах сотрудник полиции сумел отговорить 15-летнюю девочку от совершения самоубийства. Он застал школьницу стоящей на перилах общего балкона и убедил ее отказаться от необдуманного поступка. Успокоившись, в беседе с полицейским девочка рассказала, что решила добровольно уйти из жизни из-за молодого человека, с которым она встречалась около года. В региональном управлении МВД отметили, что школьница не осталась равнодушной и поблагодарила полицейского за помощь.