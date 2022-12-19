Две россиянки обвинили врачей Челябинской области в гибели отцов в палате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две жительницы Еманжелинска Челябинской области обвинили врачей местной больницы в халатности, которая, по их словам, привела к гибели их отцов, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Женщины утверждают, что их родственники, лежавшие в одной палате, не получили должного ухода и необходимых лекарств.

Инцидент, по данным источника, произошел в больнице № 1, куда одного из мужчин госпитализировали с острым бронхитом. Дочь, навещавшая отца в отделении терапии, заявила, что в палате ему стало хуже ­­— он перестал сам есть и дышать, а также не мог вставать с кровати, что привело к пролежням. По словам россиянки, внятного объяснения ситуации медсестра и заведующая отделением не дали.

Второй мужчина попал в отделение хирургии с сердечной недостаточностью, после чего был переведен в терапию. Там он не получал необходимых лекарств в течение нескольких дней, заявила дочь.

Обе жительницы Еманжелинска заявляют, что врачи не назвали им причину смерти родственников. Женщины обратились в следственные органы.

Ранее стало известно, что в Московской области шестилетний ребенок умер после комы, в которой он провел три года из-за ошибки стоматологов. Согласно данным дела, врачи превысили норму вводимой анестезии, в результате чего сердце ребенка остановилось.