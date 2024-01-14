Две рецидивистки пошли на вооруженное ограбление пенсионерки ради бензопилы SHOT: две вооруженные жительницы Кургана вынесли из дома пенсионерки бензопилу

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Две жительницы Кургана вломились к пенсионерке в дом и украли у нее бензопилу, сообщил Telegram-канал SHOT. Женщины были вооружены пневматическим пистолетом. Обе грабительницы уже имеют судимости. Так, на счету одной из них 10 преступлений, другая же отбывала срок лишь за одно нарушение.

По информации канала, инцидент произошел в поселке Керамзитный. Женщины ворвались к пенсионерке поздним вечером. Помимо бензопилы, они прихватили с собой электродрель и телефон. Нанесенный ими ущерб оценивается в 4800 рублей.

В публикации уточняется, что гражданок оперативно задержали до того, как они успели сбыть награбленное. Тогда же полицейские и выяснили, что одна из подружек была судима за восемь краж, незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. Вторая же попала в тюрьму в 20 лет и больше не привлекалась.

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