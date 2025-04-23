Полыхающие машины перекрыли движение на трассе в Подмосковье Два человека погибли при столкновении двух машин в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе Москва — Дмитров — Дубна, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. При этом обе машины загорелись, что затруднило движение на дороге.

Сегодня примерно в 06:45 мск на 97-м км автодороги Москва — Дмитров — Дубна произошло встречное столкновение двух легковых машин, после чего транспортные средства загорелись, — говорится в сообщении.

Ранее в Емельяновском районе Красноярского края 17-летний подросток устроил смертельное ДТП. По данным ведомства, в результате происшествия погибла 16-летняя девушка. Отмечается, что оба подростка не были пристегнуты ремнями безопасности. Пассажирка скончалась в больнице, медики продолжают оказывать помощь водителю.

До этого двое подростков устроили ДТП в Подмосковье и сгорели в салоне машины. 18-летний водитель на «Ладе» без прав несся на высокой скорости по Новорижскому шоссе, вместе с ним был 16-летний товарищ. Сначала машина врезалась в отбойник, а затем перевернулась. В итоге автомобиль загорелся, спасти водителя и пассажира не удалось. Огонь перекинулся и на иномарку, но люди успели покинуть салон.