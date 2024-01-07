Две пенсионерки получили ранения из-за атаки ВСУ на Донецк Пушилин: две жительницы Донецка получили ранения из-за обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, в результате атаки получили ранения две пожилые женщины.

Две жительницы Донецка получили ранения вследствие агрессивных действий со стороны ВФУ. В результате обстрела Куйбышевского района пострадала женщина 1957 г. р. В Кировском районе из-за сброса боеприпаса с беспилотника крайне тяжелые ранения получила женщина 1948 г. р. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — уточнил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что повреждения получили три жилых домостроения в Куйбышевском районе. Кроме того, по Донецку и Горловке ВСУ выпустили 29 боеприпасов и осуществили 12 обстрелов, сказал Пушилин.

Накануне в результате обстрела больницы в Ленинском районе Донецка пострадал один человек, сообщили оперативные службы ДНР. Там также заявили о повреждении здания медицинского учреждения.

Ранее глава республики выразил мнение, что бьющие по Белгороду и Донецку Вооруженные силы Украины перешли грани, Россия на эти действия отвечает жестко, однако наносит удары только по военным объектам. Пушилин подчеркнул, что такой военный ответ не должен касаться гражданских — «мамочек с детьми».