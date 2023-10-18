Две пары погибли в Петербурге при схожих обстоятельствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две пары погибли в Санкт-Петербурге при схожих обстоятельствах, сообщает Telegram-канал «78». По его данным, рядом с телами скончавшихся находили пакетики с неизвестным веществом.

Так, в Шушарах молодая девушка на четвертом месяце беременности перестала выходить на связь с близкими, спустя два дня тетя, обеспокоенная пропажей племянницы, приехала к ней домой и обнаружила два трупа, отмечает канал. Девушка и ее сожитель были мертвы, а рядом с их телами лежал пакетик с белым порошком, выяснил канал.

Аналогичная ситуация произошла в Калининском районе Петербурга, пишет канал. Женщина обнаружила мертвыми своего сына и его знакомую, рядом с их телами лежала стеклянная трубка и пакетик с неизвестным веществом, передает канал.

Ранее во Владимирской области задержали супругов, которые варили мефедрон на даче. Они приехали в Россию из белорусского города Бобруйск. Полицейские обнаружили у пары 18 кг мефедрона, против них составили административный протокол. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На дачном участке пары построено несколько сараев, где хранились вещества для производства наркотика.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.