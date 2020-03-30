https://static.news.ru/photo/62a5b5f0-72a2-11ea-8e25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две жительницы Новосибирской области, заразившиеся коронавирусом, полностью выздоровели, 31 марта их выпишут из больницы. Женщины в середине марта вернулись из Франции и Италии, и стали первыми заражёнными COVID-19 на территории региона.

30 марта у двух пациенток с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Завтра их выпишут из инфекционной больницы, — цитирует РИА Новости сообщение регионального оперативного штаба.

В штабе также уточнили, что девятого новосибирского пациента c подтверждённым коронавирусом, который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда. Всего под наблюдением медиков находятся сейчас 6397 жителей области.

Как писал NEWS.ru, первый пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию выявлен в Ингушетии. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своём Instagram. Данный гражданин уже помещён под надзор медиков, также изолированы его ближайшие родственники. Кроме того, принято решение о временном приостановлении всех авиарейсов из Ингушетии, на въезде в республику будет поверяться весь автотранспорт, в том числе транзитный.

По данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За весь период по России выздоровели 66 человек, умерли девять человек.