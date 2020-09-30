Две недели жившая на платформе в Приморье собака обрела новых хозяев

https://static.news.ru/photo/f306bbae-030b-11eb-a9f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белый пёс на протяжении двух недель жил на железнодорожной платформе в селе Тигровое на территории Приморья. Собака ждала хозяина, однако тот так и не появился. Но теперь Русский Хатико обрёл новый дом. Об этом журналистам 30 сентября сообщила жительница села Елена Никитина.

Она рассказала, что собаку заметили ещё 11 сентября. Она постоянно сидела возле будки на платформе. Жители села начали беспокоиться за пса, они стали подкармливать его. Собака получила кличку Русский Хатико. Нового хозяина для животного искали в Сети.

Через некоторое время человек нашёлся. Новой хозяйкой оказалась местная жительница, которая для СМИ решила не озвучивать своё имя и фамилию. Женщина сказала, что никому не отдаст питомца даже в случае, если объявится старый хозяин.

Новая хозяйка дала имя собаке — Верный, — цитирует Елену Никитину РИА Новости.

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