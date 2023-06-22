Фуры смяли «в гармошку» легковой авто с людьми под Нижним Новгородом Пять человек погибли в ДТП с тремя фурами под Нижним Новгородом

Фото: гибдд.рф

Пять человек погибли в ДТП с тремя фурами под Нижним Новгородом, сообщили в ГУ регионального МЧС. Среди погибших двое детей. Утверждается, что все участники дорожного происшествия ехали в одном направлении.

Сегодня около 15:00 на 411 км Южного объезда Нижнего Новгорода произошло столкновение 3 большегрузных машин и легкового автомобиля. В результате ДТП 5 человек, находившихся в легковом автомобиле скончались на месте аварии, из них 2 несовершеннолетних 2023 года рождения, — сообщили в пресс-службе МЧС.

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Авария произошла на Стигинском мосту под Нижним Новгородом. По информации Telegram-канала «ЧП Нижний Новгород», водитель фуры не заметил пробку на трассе и на полной скорости влетел в кроссовер Geely, в котором ехала семья из Дзержинска.

3 июня трое детей и трое взрослых погибли в результате ДТП в Воротынском районе в Нижегородской области. По данным ГИБДД, на 554-м километре автодороги Москва — Уфа столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и грузовик ГАЗон Next. В результате на месте происшествия погибли водитель Nissan, одна из пассажирок и двое детей. Еще один ребенок и женщина, получившие травмы, были доставлены в больницу и впоследствии скончались. Предположительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу.