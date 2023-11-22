Две фуры раздавили легковушку на трассе М-5 в Башкирии Житель Башкирии погиб при лобовом столкновении с фурой на трассе М-5

Фото: Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Республике Башкортостан, сообщил региональный государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. По данным Mash Batash, в результате аварии скончался 28-летний водитель легкового автомобиля, которого выбросило под фуру после столкновения с другим большегрузом.

Авария случилась накануне вечером в Иглинском районе. Как передает канал, молодой житель Башкирии на автомобиле Hyundai Accent ехал домой из Уфы в сторону Челябинска. В один момент он выехал на встречную полосу и по касательной задел фуру MAN, после чего лоб в лоб столкнулся с грузовой машиной Scania. Водитель легковушки скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Работники противопожарной службы деблокировали других пострадавших и оказали помощь.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием «Газели» и маршрутного автомобиля Peugeot Boxer. По информации МВД, грузовая машина выехала на встречку и столкнулась с маршруткой, в которой находились 17 человек. В результате аварии погибли два человека, еще более десяти пострадали. Позднее выяснилось, что водитель «Газели» потерял управление из-за сильного бокового ветра.