Две девушки скончались после празднования дня рождения в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске скончались две девушки 16 и 17 лет после того, как в квартире отпраздновали день рождения подруги, сообщила пресс-служба регионального главка СК. Еще одна 16-летняя девушка была доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.

Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Воронова города Красноярска, тел двух девушек 17 и 16 лет без признаков жизни, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что двое мужчин и женщина в Волгоградской области скончались после того, как выпили неизвестную жидкость из пятилитровой канистры, найденной на свалке. По предварительным данным, они отравились суррогатным алкоголем.

Канистра отправлена на судебную экспертизу. Следствие начало проверку в связи с ЧП.