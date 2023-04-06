Две девушки сгорели заживо в борделе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге при в пожаре в 7-комнатном борделе на улице Косыгина погибли две девушки, еще две пострадали, сообщает Telegram-канал «112». Полиция задержала четверых сотрудниц заведения и охранника. Причины возгорания они не смогли назвать, так как в момент возникновения пожара спали.

По данным канала, возгорание произошло около 12:00, когда в борделе все спали после ночной смены. По предварительным данным, именно это помешало погибшим выбраться из огня.

«112» уточняет, что год назад бордель закрыла полиция, но, судя по всему, это не помешало его работе.

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