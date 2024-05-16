В Воронеже две девушки предстанут перед судом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает канал «Вести Воронеж». Фигурантки целовались в баре.
Очевидцы проявления чувств написали официальное обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и установить личности нарушительниц. Материалы направили в суд, теперь девушкам грозит штраф до 100 тысяч рублей. Бар на время закрыли, официально — из-за ремонта.
Ранее бывшая участница команды московского «Динамо» Елена Година опубликовала в социальных сетях пост, в котором указала на неподобающее поведение спортсменок из «Локомотива» во время празднования победы после матча. По ее словам, волейболистки целовались в губы и демонстрировали «чудовищные жесты, имитирующие половой акт, и прочие мерзости».
Также Година обратила внимание на «сатанинские обличья» участниц «Локомотива» на ноябрьской Хеллоуин-вечеринке. Она считает, что такое поведение спортсменок оскорбляет историю и культуру России. В комментариях ее подвергли критике, и клуб закрыл возможность их оставлять.
В прошлом году учитель одной из школ Сургута был вынужден уволиться после того, как на него поступила анонимная жалоба с обвинениями в пропаганде ЛГБТ. Причиной обращения стала размещенная в соцсети фотография преподавателя в женском пальто.