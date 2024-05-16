Две девушки пойдут под суд за поцелуй в баре в центре Воронежа Двум девушкам грозит штраф за пропаганду ЛГБТ в баре Воронежа из-за поцелуя

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В Воронеже две девушки предстанут перед судом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает канал «Вести Воронеж»‎. Фигурантки целовались в баре.

Очевидцы проявления чувств написали официальное обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и установить личности нарушительниц. Материалы направили в суд, теперь девушкам грозит штраф до 100 тысяч рублей. Бар на время закрыли, официально — из-за ремонта.

Ранее бывшая участница команды московского «Динамо» Елена Година опубликовала в социальных сетях пост, в котором указала на неподобающее поведение спортсменок из «Локомотива» во время празднования победы после матча. По ее словам, волейболистки целовались в губы и демонстрировали «чудовищные жесты, имитирующие половой акт, и прочие мерзости».

Также Година обратила внимание на «сатанинские обличья» участниц «Локомотива» на ноябрьской Хеллоуин-вечеринке. Она считает, что такое поведение спортсменок оскорбляет историю и культуру России. В комментариях ее подвергли критике, и клуб закрыл возможность их оставлять.

В прошлом году учитель одной из школ Сургута был вынужден уволиться после того, как на него поступила анонимная жалоба с обвинениями в пропаганде ЛГБТ. Причиной обращения стала размещенная в соцсети фотография преподавателя в женском пальто.