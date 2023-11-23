Две девочки выпали из окна в лагере для беженцев из Донбасса MK.RU: в Подмосковье две девочки из ДНР выпали из окна оздоровительного лагеря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московской области две несовершеннолетние девочки госпитализированы после падения из окна центра временного размещения беженцев из Донецкой Народной Республики, сообщает MK.RU. По его информации, пострадавшим 9 и 10 лет, врачи диагностировали у них серьезные травмы.

Как передает издание, ЧП произошло в Клинском городском округе. Беженок из ДНР разместили в оздоровительном лагере «Звонкие голоса» вместе с родителями. По предварительной информации, накануне вечером дети решили поиграть в прятки и спрятались за шторой, но их быстро нашел брат одной из них. Мальчик закричал, что перепугало одну из девочек. Она схватила подругу за руку и потянула за собой в сторону окна, в результате чего обе выпали со второго этажа.

Ранее в Москве 15-летний подросток выпал с 12-го этажа жилого дома. Школьнику удалось выжить, потому что падение пришлось на припаркованный около здания автомобиль. Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами и переломами.

В Новосибирске ранее полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа. Малыш полчаса пролежал на земле, пока его не заметил прохожий и не вызвал скорую помощь. Сейчас мальчик находится в больнице с переломом таза и ушибами.