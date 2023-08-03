Две бродячие собаки загнали в ловушку ребенка в Страврополье

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Ставропольском крае ребенок оказался в ловушке на детской горке из-за двух бродячих собак, пишет RT. Инцидент произошел в одном из дворов в центре Михайловска в жилищном комплексе «Вершина».

На опубликованных кадрах мальчик стоит на горке, у подножья которой лают две собаки. Бродячие животные пытаются достать ребенка, который перебирается с одной стороны горки на другую. На видео также можно услышать, что несовершеннолетний кричит от страха. Вышел ли ему кто на помощь, неизвестно.

По информации издания, в ЖК была отправлена команда для отлова собак. Животных не смогли обнаружить ни во дворе «Вершины», ни в близлежащих районах.

Ранее бездомные собаки напали на жителей элитного ЖК «Лазурный» в Астрахани. По словам очевидицы, люди вынуждены покупать перцовые баллончики и шокеры. Собаки, отметила она, передвигаются по городу большими стаями.

Тем временем в Свердловской области бродячие собаки напали на дачницу. Женщина была доставлена в больницу с обильной кровопотерей. Как отметила другая дачница, собаки не дают покоя местным уже на протяжении года. Животные сбиваются в своры, прячутся на болотах и питаются на свалках, рассказала она.