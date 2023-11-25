Две башкирские лошади примут участие в спецоперации Mash: полку «Башкортостан» в зону СВО передали двух лошадей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Двух башкирских лошадей доставили в полк «Башкортостан» в зону специальной военной операции, пишет Telegram-канал Mash. Животные не станут принимать участия в боях, они будут использоваться для подвоза боеприпасов и провизии в труднодоступные районы.

По данным канала, скоро к Чернышу и Малышу, присоединятся еще четыре лошади. Сейчас животные привыкают к звукам выстрелов и взрывов, адаптируются к окружающей среде, позже они начнут выполнение задач на передовой.

Ухаживать за жеребцами будут сами бойцы батальона, многие из служащих с детства учились обращаться с лошадьми. Использовать скакунов будут для перевозки провизии в труднодоступные места вместо боевых машин, поскольку последние слишком шумные. Копытные, в свою очередь, могут сами добывать пропитание и способны в темное время суток самостоятельно находить дорогу.

Ранее в зоне СВО бойцы из башкирского мотострелкового батальона сняли с дерева кота, голова которого застряла в железной банке. Видео спасательной операции появилось в Сети. На кадрах можно увидеть, как военный, забравшись на дерево, спускает вниз животное, а другой боец аккуратно помогает коту освободиться от консервной банки.