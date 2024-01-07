Две автодороги в Дагестане закрыли из-за обвалов в горах

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Две автомобильные дороги перекрыли в горном Тляратинском районе Дагестана из-за обвалов скал, сообщает Telegram-канал ГКУ «Дагестанавтодор». Отмечается, что движение на дорогах Тлярата — Камилух и Тлярата — Камилух — Гагар к селу Тлянада должно быть восстановлено к вечеру 7 января.

В Тляратинском районе автодорога местного значения Тлярата — Камилух на участке км 28 — км 29 с 21:00 мск 6 января 2024 года закрыта в связи со скальным обвалом и селевым выносом. <...> Автодорога местного значения Подъезд от автодороги Тлярата — Камилух — Гагар к селу Тлянада км 2 с 22:30 мск 6 января 2024 года закрыта в связи со скальным обвалом, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на остальных местных дорогах, подведомственных ГКУ «Дагестанавтодор», закрытых участков нет. Движение транспорта осуществляется в обычном режиме, ведутся ежедневные регламентные работы по их содержанию.

В декабре на участке автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск около села Ясноморское на юге Сахалина произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезд был заблокирован, на месте происшествия работала дорожная техника.

Ранее трассу М-5 «Урал» в Челябинской области перекрыли из-за экстремальной погоды. На целую ночь ввели ограничения для автобусов, большегрузов и такси.