Два жителя Ленобласти оставляли стихи про Бандеру на витринах гипермаркета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники оперативных служб задержали мужчину и женщину, которые оставляли стихи про националиста Степана Бандеру на витринах супермаркета в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Оба подозреваемых являются жителями поселка Тайцы в Ленинградской области. По информации издания, теперь их планируют судить за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Со ссылкой на оперативников издание уточнило, что подозреваемые также оставляли на витринах поздравления с Новым годом, написанные на украинском языке. Также сообщается, что они могли засовывать бумагу со стихами про Бандеру в продукты.

Оба задержанных являются пенсионерами. В ходе обысков у них изъяли листы А4 с вышеупомянутым стихом, пять флеш-накопителей, одежду, в которой граждане совершали преступления, принтер, телефоны и так далее. В настоящий момент они находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что социологу и политологу Борису Кагарлицкому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назначили штраф в размере 600 тысяч рублей за призывы к терроризму. Представитель прокуратуры при этом подал апелляцию на приговор, потребовав заменить взыскание на реальное лишение свободы сроком на 5,5 года.