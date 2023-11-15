Два жителя Камчатки уехали на снегоходе и бесследно пропали

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Два жителя Камчатского края попытались добраться из Каменского в село Оклан на снегоходе и бесследно пропали, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте». Температура воздуха на тот момент составляла минус 30 градусов, а расстояние между точками — порядка 35 километров.

В МЧС Камчатского края <...> поступила информация о том, что 14.11.2023 из с. Каменское в с. Оклан убыли два человека на одном снегоходе, по настоящее время в пункт назначения не прибыли. Температура воздуха — минус 30 градусов, расстояние между населенными пунктами — порядка 35 км, — написал Лебедев.

На их поиски выдвинулись спасатели на двух снегоходах. Позднее россиян удалось обнаружить, оказалось, что у них сломался транспорт. В связи с произошедшим министр призвал всегда иметь аварийный план и не ездить в мороз в одиночку. С собой желательно иметь спутниковый телефон, добавил он.

В нарте должна быть палатка, бензин, еда и самая главная запчасть к снегоходу — охотничьи лыжи, — указал Лебедев.

Ранее сообщалось, что двое жителей села Нешкан на Чукотке пропали во время пурги в тундре. Спасатели приступили к поискам. Согласно информации от администрации, жители ехали на снегоходах, однако по пути случился инцидент — одно из транспортных средств провалилось под лед.