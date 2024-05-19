В Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену SHOT: в Мытищах спортсмен напал на бывшую жену с ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, девушка была ранена в спину и живот, в настоящее время она находится в реанимации.

Как стало известно каналу, нападение было совершено на глазах очевидцев в сквере двора на Фрунзе. По словам прохожих, крепкий мужчина подкараулил светловолосую девушку. Сначала пара громко ругалась, а потом экс-супруг достал нож и дважды ударил бывшую возлюбленную.

По подозрению в покушении на убийство задержали 38-летнего местного жителя по имени Дмитрий, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что задержанного ранее уже судили за угрозу убийством.

Ранее в Екатеринбурге мужчина на глазах у прохожих зарезал девушку. Он нанес своей жертве минимум три ножевых ранения и скрылся. Очевидцы подбежали к лежащей на земле пострадавшей и пытались остановить кровь, однако девушка скончалась.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины. По его данным, орудие убийства мужчина успел выбросить до задержания. Представитель МВД добавил, что подозреваемый уже дважды был судим за грабежи и единожды — за мошенничество.