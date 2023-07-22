Два взрыва прогремели на территории поселка в Истре, где произошла стрельба Два взрыва прогремели в поселке в Истре, где забаррикадировался вооруженный мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два взрыва прогремели на территории поселка в Истре, где в элитном коттеджном поселке Шервуд забаррикадировался вооруженный мужчина, сообщает телеканал «Звезда». В то же время Telegram-канал Mash добавляет, что злоумышленник захотел создать семью и остаться жить в коттедже, отмечая, что он является психически нездоровым.

Кроме того, по предварительным данным, которые приводит Mash, мужчину зовут Вячеслав, ему 36 лет. Он одет в камуфляжную форму, не выходит из коттеджа и стреляет по силовикам, заявляя, что питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей после ЧП в элитном коттеджном поселке Шервуд в Истре в Московской области. Забаррикадировавшийся в частном доме мужчина угрожал участковому, а также стрелял в сторону стражей порядка из окон. При этом силовики начали штурм дома. Утверждается, что злоумышленник начал применять «коктейли Молотова», после чего начался пожар.

До этого мужчина взял в заложники прибывших на место сотрудников частной охранной организации и полицейского. Прибывшие на место силовики обнаружили разбитое окно и бардак в доме. В коттедже были разбросаны бутылки из-под алкоголя, а на втором этаже находился мужчина, одетый в военную форму и бронежилет. У него были замечены огнестрельное оружие и связка гранат. Мужчина выкрикивал, что ранее вернулся из зоны СВО. После переговоров с преступником заложники были освобождены.